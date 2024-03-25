Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Воду и тепло возвращают в дома одесситов arrow

Воду и тепло возвращают в дома одесситов

25 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Воду и тепло возвращают в дома одесситов
Человек проверяет отопление в квартире. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры Одесской области в городе были введены определенные ограничения в работе мощностей. В настоящее время горожанам восстановили водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

В горсовете отметили, что из-за атаки россиян на Одесский регион были введены графики экстренных отключений электропитания, остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций "Инфоксводоканала". Однако сейчас ситуация в регионе значительно лучше.

"В настоящее время водоснабжение и водоотвод в городе возобновлено. Также возобновлена работа котельных в Пересыпском арионе. Происходит запуск ТЭЦ", — прокомментировал Геннадий Труханов.

Пункты Несокрушимости в Одессе

Пока на поврежденном объекте проводятся ремонтные работы, в городе принято решение открыть 161 коммунальный Пункт Несокрушимости. Они оснащены:

  • обогревателями;
  • дровами;
  • генераторами;
  • пищевыми продуктами;
  • медикаментами.

Работа социальной инфраструктуры

По словам городского головы, все объекты социальной инфраструктуры оборудованы генераторами и работают в штатном режиме. Речь идет о бюветных пунктах, органах власти, городских учреждениях, больницах, центрах предоставления административных услуг.

Напомним, что в ОВА отметили, что сейчас ведутся работы по устранению последствий российских атак, однако ситуация в регионе остается сложной.

Также мы писали, что из-за массированной атаки россиян на энергетические объекты страны в Одессе сегодня не будет работать городской электротранспорт. В результате на дорогах города прибавится автобусов.

коммунальные услуги
Одесса
Геннадий Труханов
Одесская область
водоснабжение
ТЭЦ
электроснабжение
пункт обогрева

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ