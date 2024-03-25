Воду и тепло возвращают в дома одесситов
Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры Одесской области в городе были введены определенные ограничения в работе мощностей. В настоящее время горожанам восстановили водоснабжение и водоотвод.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов в своем телеграмм-канале.
В горсовете отметили, что из-за атаки россиян на Одесский регион были введены графики экстренных отключений электропитания, остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций "Инфоксводоканала". Однако сейчас ситуация в регионе значительно лучше.
"В настоящее время водоснабжение и водоотвод в городе возобновлено. Также возобновлена работа котельных в Пересыпском арионе. Происходит запуск ТЭЦ", — прокомментировал Геннадий Труханов.
Пункты Несокрушимости в Одессе
Пока на поврежденном объекте проводятся ремонтные работы, в городе принято решение открыть 161 коммунальный Пункт Несокрушимости. Они оснащены:
- обогревателями;
- дровами;
- генераторами;
- пищевыми продуктами;
- медикаментами.
Работа социальной инфраструктуры
По словам городского головы, все объекты социальной инфраструктуры оборудованы генераторами и работают в штатном режиме. Речь идет о бюветных пунктах, органах власти, городских учреждениях, больницах, центрах предоставления административных услуг.
Напомним, что в ОВА отметили, что сейчас ведутся работы по устранению последствий российских атак, однако ситуация в регионе остается сложной.
Также мы писали, что из-за массированной атаки россиян на энергетические объекты страны в Одессе сегодня не будет работать городской электротранспорт. В результате на дорогах города прибавится автобусов.
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