Одесчина имеет мощности возобновить работу энергосистем

Энергетики ремонтируют поврежденные объекты. Фото: Getty Images

Одесский регион пока не планирует обращаться за помощью по устранению повреждений в энергетических объектах. Так, все необходимые городские службы обеспечены генераторами и могут работать при отсутствии света.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Нужна ли Одессе помощь

Глава Одесской ОВА отметил, что сейчас помощь с электроснабжением больше нужна Харькову. Одещина справятся своими силами.

"В Харькове именно транзитные станции разбиты, где людям распределяют электроснабжение. И это проблема. Поэтому мы будем пока своими силами", — отметил Олег Кипер.

Альтернативные источники питания

В ОВА отметили, что на сегодняшний день генераторами обеспечены медицинские учреждения, кареты скорой помощи и центры связи и теплоснабжения.

"Какой-то промежуток времени мы можем работать альтернативно, независимо от того, есть или нет электроснабжения. Конечно, это не постоянно. Вы понимаете, что это топливо, это подвоз, это другие вопросы. Но сегодня критическая инфраструктура обеспечена тем, что им нужно на какой-то автономный период времени работы", — прокомментировал Олег Кипер.

Напомним, что во время последних обстрелов Одесчины повреждения получили целые комплексы энергосистемы. В регионе идет работа по восстановлению этих объектов.

Также мы сообщали, что одесситам возобновили водоснабжение и водоотвод. Кроме того, в Одессе также работают Пункты Несокрушимости и все объекты социальной инфраструктуры.