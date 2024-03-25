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Удари по енергетиці Одещини — Кіпер про відновлення інфраструктури

25 березня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Удари по енергетиці Одещини — Кіпер про відновлення інфраструктури
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Під час останніх обстрілів Одещини пошкодження зазнали цілі комплекси енергосистеми. В регіоні триває робота з відновлення цих об'єктів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

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Пошкодження енергооб'єктів

Голова ОВА зазначив, що пошкодження інфраструктури є серйозними. Йдеться про те, що внаслідок атаки були уражені декілька комплексів енергетичних об'єктів Одещини.

"Не один об'єкт був уражений, а набагато більше. Питання не тільки в об'єктах, адже в комплексах їх багато, і вони усі мають працювати. Через велику кількість влучань практично всі системи були пошкоджені і зараз триває відновлення", — прокоментував Олег Кіпер.

Збитки від атак по Одещині

В ОВА зазначили, що чіткої суми збитків від атак на енеретику регіону наразі немає, адже усі об'єкти, які зазнали пошкоджень, належать до НЕК "Укренерго".

"Я вважаю, що наша задача — допомогти фахівцям "Укренерго" людським ресурсом та матеріально забезпечити, якщо це потрібно, бо це їхні об'єкти. Тому цифр щодо суми збитків від уражень в мене немає", — повідомив Олег Кіпер. 

Нагадаємо, що через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Одесі діють обмеження у електропостачанні, а також у роботі міського електротранспорту. Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків російських атак, проте ситуація у регіоні залишається складною.

Раніше ми повідомляли про те, що наразі одеситам відновили водопостачання та водовідведення. Окрім цього, в Одесі також працюють Пункти Незламності та всі об'єкти соціальної інфраструктури.

Одеса
Одеська область
водопостачання
електропостачання
Укренерго
Новини Одеси
збитки
Олег Кіпер
енергетика

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