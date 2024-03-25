Удары по энергетике Одесчины — Кипер о восстановлении инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Во время последних обстрелов Одесчины повреждения получили целые комплексы энергосистемы. В регионе идет работа по восстановлению этих объектов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Повреждение энергообъектов

Глава ОВА отметил, что повреждения инфраструктуры являются серьезными. Речь идет о том, что в результате атаки было поражено несколько комплексов энергетических объектов Одесчины.

"Не один объект был поражен, а гораздо больше. Вопрос не только в объектах, ведь в комплексах их много, и они все должны работать. Из-за большого количества попаданий практически все системы были повреждены и сейчас идет восстановление", — прокомментировал Олег Кипер.

Ущерб от атак по Одесщине

В ОВА отметили, что четкой суммы ущерба от атак на энеретику региона пока нет, ведь все поврежденные объекты относятся к НЭК "Укрэнерго".

"Я считаю, что наша задача — помочь специалистам "Укрэнерго" человеческим ресурсом и материально обеспечить, если это нужно, потому что это их объекты. Поэтому цифр по сумме ущерба от впечатлений у меня нет", — сообщил Олег Кипер.

Напомним, что из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в Одессе действуют ограничения в электроснабжении, а также в работе городского электротранспорта. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий российских атак, однако ситуация в регионе остается сложной.

Ранее мы сообщали о том, что одесситам возобновили водоснабжение и водоотвод. Кроме того, в Одессе также работают Пункты Несокрушимости и все объекты социальной инфраструктуры.