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У Геннадия Труханова появился новый заместитель — кто стал вице-мэром Одессы

26 июня 2024 11:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На должность заместителя мэра Одессы назначена Анна Позднякова
Мэр Одессы с заместителями. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Депутаты Одесского горсовета поддержали назначение Анны Поздняковой на должность заместителя городского головы Геннадия Труханова. Она будет ответственна по вопросам деятельности исполнительных органов власти.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета VIII созыва.

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Что известно о новой заместительнице

У Анны Поздняковой два высших образования — экономическое и юридическое. Первое получила в Одесском государственном экономическом университете с дипломом магистра, а второе — в Одесской государственной юридической академии и получила степень магистра права.

Анна Позднякова – новая заместительница Труханова
Анна Позднякова в горсовете Одессы. Фото: Одесский городской совет

Позднякова была депутатом Одесского городского совета от политической партии "Объединение Самопомощь". А с 2019 года она возглавляет коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины назначил первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Им стал Александр Харлов, до этого занимавший должность просто заместителя главы ОВА.

Добавим, что в марте Кабинет министров Украины одобрил ряд кадровых изменений. В частности, в Одесской ОВА был назначен заместителем председателя Шалигайло Антон Игоревич.

Одесса
назначение
Геннадий Труханов
Одесская область
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