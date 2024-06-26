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Замена в сессионном зале Одесского горсовета — кто стал новым депутатом

26 июня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новый депутат Одесского горсовета – кто им стал
Заседание Одесского горсовета. Фото: Одесский горсовет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня на сессии Одесского горсовета новым депутатом стал Александр Славский. Он заменил Александру Ковальчук, которая еще в декабре 2023 года написала заявление о добровольной сборке мандата.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета VIII созыва.

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Александр Славский является избранником партии "Слуга народа". Следует отметить, что принятие решения партии удалось добиться только со второй попытки.

Биография и деятельность

Александр Славский по образованию является юристом, он был советником премьер-министра Алексея Гончарука. Возглавлял коммунальное агентство регионального развития Одесской области.

Славский с 2021 по 2023 год руководил региональным отделением Фонда государственного имущества в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, что за время председательства Славского был приватизирован порт "Усть-Дунайск" в Одесской области. Тогда победителем аукциона стало ООО "Эликсир Украина", специализирующееся на производстве минеральных удобрений.

Также мы писали, что сегодня на сессии Одесского горсовета на должность заместителя мэра Геннадия Труханова была назначена Анна Позднякова. Она будет заниматься вопросами жилищно-коммунальной сферы.

Одесса
Слуга народа
Геннадий Труханов
Одесская область
местные депутаты
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