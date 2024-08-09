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Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

9 серпня 2024 11:52
Верзілова Єлизавета - редактор
Митники Молдови виявили значну суму готівки на кордоні з Одещиніою: деталі
КПП на кордоні Молдови з Україною. Фото: Митна служба Республіки Молдови.
Верзілова Єлизавета - редактор

На пункті пропуску з Молдовою "Тудора — Старокозаче", що кордоні з Одещиною, митники виявили в одному з авто значну суму готівкою. Громадянка Молдови намагалась провезти в Україну близько 40 тисяч доларів, проте не задекларувала їх. 

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі Митної служби Республіки Молдови.

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На КПП "Тудора — Старокозаче" заїхав автомобіль Volkswagen Jetta для митного огляду, який прямував до України. Водійка, 29-річна громадянка Молдови, впевнено заявила, що не має нічого для декларування. Проте у особистих речах подорожуючої співробітники митної служби виявили чимало валюти — 40 тисяч доларів. 

На кордоні Молдови та України виявили незадекларовану валюту
Допис митної служби Молдови. Фото: скриншот

Гроші, які, за правилами, мали бути задекларовані, жінка приховала серед особистих речей та сподівалась, що ніхто не помітить. На жаль для неї, митники виявилися уважнішими. Тепер справу ретельно розслідують співробітники Управління карного розшуку митниці РМ.

незадекларована готівка
Незадекларована готівка, яку жінка намагалась ввезти в Україну. Фото: Митна служба Молдови

Правила ввезення готівки в Україну

Згідно з чинними правилами Національного банку України, при в'їзді до України фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон готівкову валюту і банківські метали без письмового декларування в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро. Якщо сума дорівнює або перевищує цей еквівалент — потрібно заповнити митну декларацію на кордоні.

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