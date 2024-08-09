Митники Молдови виявили значну суму готівки на кордоні з Одещиніою: деталі

КПП на кордоні Молдови з Україною. Фото: Митна служба Республіки Молдови.

На пункті пропуску з Молдовою "Тудора — Старокозаче", що кордоні з Одещиною, митники виявили в одному з авто значну суму готівкою. Громадянка Молдови намагалась провезти в Україну близько 40 тисяч доларів, проте не задекларувала їх.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі Митної служби Республіки Молдови.

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Деталі інциденту

На КПП "Тудора — Старокозаче" заїхав автомобіль Volkswagen Jetta для митного огляду, який прямував до України. Водійка, 29-річна громадянка Молдови, впевнено заявила, що не має нічого для декларування. Проте у особистих речах подорожуючої співробітники митної служби виявили чимало валюти — 40 тисяч доларів.

Допис митної служби Молдови. Фото: скриншот

Гроші, які, за правилами, мали бути задекларовані, жінка приховала серед особистих речей та сподівалась, що ніхто не помітить. На жаль для неї, митники виявилися уважнішими. Тепер справу ретельно розслідують співробітники Управління карного розшуку митниці РМ.

Незадекларована готівка, яку жінка намагалась ввезти в Україну. Фото: Митна служба Молдови

Правила ввезення готівки в Україну

Згідно з чинними правилами Національного банку України, при в'їзді до України фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон готівкову валюту і банківські метали без письмового декларування в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро. Якщо сума дорівнює або перевищує цей еквівалент — потрібно заповнити митну декларацію на кордоні.