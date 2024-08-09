Одруження та розлучення на Одещині: статистика за поточний рік

Пара після шлюбної церемонії. Ілюстративне фото: Freepik

Понад 70 тисяч шлюбів уклали за перші півроку 2024-го , що на 15% менше, ніж минулоріч. Однак Одещина тримає планку та посідає третє місце за кількістю одружень — у нашому регіоні утворилося маже 5 000 нових сімей.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сервісу Опендатабот.

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Столиця є незмінним лідером за кількістю шлюбів — у Києві сформувалось понад 9 000 нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина — там відбулось 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одеська область — 4 896 новостворених сімей.

Статистика по шлюбах. Фото: Опендатабот

Статистика розлучень

За даними Мін'юсту, на п'ять шлюбів в Україні припадає одне розлучення. Так, у антирейтингу за кількістю розлучень так само лідирує Київ — 2 118 розірвань шлюбу. На другій сходинці Дніпропетровська область із 1404 розлученнями та на третій — Харківщина, де розірвало шлюб 1148 пар. Одеська область у антирейтингу посідає четверту сходинку із показником у 1076 розлучень, та замикає п'ятірку — Київщина, де 1072 пари розірвали шлюб.