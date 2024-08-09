Мазут у Чорному морі на пляжі Одеси: де небезпечнокупатись

У воду краще не заходити — на пляжі Одеси виявили плями мазуту
9 серпня 2024 12:51
Плями мазуту на воді. Ілюстративне фото: скриншот
На одеському пляжі у Приморському районі виявили плями мазуту, через що купатися там наразі небезпечно. Йдеться про зону відпочинку Lion, що розташований між "Ланжероном" та "Відрадою".
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
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Мазут у воді може завдати значної шкоди не лише екосистемі, а й здоров'ю людей. Контакт з цією речовиною може викликати подразнення шкіри, очей, а при потраплянні у шлунок — серйозне отруєння. Діти та люди з чутливою шкірою найбільш уразливі до негативних наслідків.
Де безпечно купатися в Одесі
За інформацією Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, безпечними для купання є такі пляжі в Одесі:
- Пляж "Дельфін";
- 13-та станція Великого Фонтану.
Приватні пляжі:
- Caleton;
- Інклюзивний пляж;
- True Man Sun of a Beach;
- Red Line.
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