На яких пляжах в Одесі безпечно купатися

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Шість пляжів в Одесі та ще два в області признано безпечними для купання. Такі висновки зроблені за результатами останніх лабораторних досліджень в регіоні.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Допис Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фото: скриншот

Де купатися безпечно в Одесі та області

Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводять моніторинг якості води на рекреаційних водних об'єктах, що використовуються для купання. В рамках останнього здійснювали відбір проб води на узбережжі Чорного моря в Одеській області. Так, за інформацією відомства, безпечними для купання є такі пляжі в регіоні:

Пляж "Дельфін"

13-та станція Великого Фонтану

Приватні пляжі:

"Калітон"

Інклюзивний пляж "Дельфін"

True Man Sun of a Beach

Red Line

У Білгород-Дністровському районі офіційно пляжі ще не відкриті, але на основі поточних даних безпечними для купання вважаються такі рекреаційні зони:

с. Приморське (рекреаційна зона "Катранка")

с. Лиман (рекреаційна зона "Расейка")

В Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що ситуація може змінюватися через зливові дощі та інші природні явища, які впливають на якість води. Тому важливо регулярно перевіряти інформацію на сайтах територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування.

Де дізнатися, які пляжі можна відвідувати в Одесі

Додамо, що на інтерактивну мапу міста було додано новий розділ, присвячений пляжам Одеси. Він охоплює 80 пляжів на протяжності 22 км берегової лінії. На мапі позначені пляжі різними кольорами, що відповідає ступені безпеки:

Насичено зелений колір — пляж рекомендовано для відвідувачів.

Жовтогарячий — при відвідуванні можливі нюанси.

Червоний колір — пляж не рекомендується.



Інтерактивна мапа пляжів Одеси. Фото: скриншот

Ознайомитися з картою та знайти для себе нові місця для відпочинку можна за посиланням.