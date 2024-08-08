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Одесити сьогодні будуть без води — адреси відключень

8 серпня 2024 11:16
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі 8 серпня - список адрес
В крані немає води. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 8 серпня, сотні жителів Одеси залишились без води через ремонтні роботи до кінця доби. Водопостачання містянам планують повернути о 23:30, але декому — раніше.  Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Миколаївська дорога, 245 — 315.
  • Лузанівська, 5-а, 57 — 110;
  • Красна, 2 — 15;
  • 1-а Сортувальна, 22 — 44.

Води не буде до 23:30.

  • Балківська, 193;
  • Дальницька, 17.

Води не буде до 15:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • ​Гагаріна проспект, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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