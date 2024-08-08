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Одесситы сегодня будут без воды — адреса отключений

8 августа 2024 11:16
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе 8 августа.
В кране нет воды. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 8 августа, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ до конца суток. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в 23:30, но некоторым — раньше. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Николаевская дорога, 245-315.
  • Лузановская, пятая, 57-110;
  • Красно, 2-15;
  • 1-я Сортировочная, 22-44.

Воды не будет до 23:30.

  • Балковская, 193;
  • Дальницкая, 17.

Воды не будет до 15:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • Гагарина проспект, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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