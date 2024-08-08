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Качество воды в Одесской области — какие пляжи безопасны для купания

8 августа 2024 11:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На каких пляжах в Одессе безопасно купаться
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Шесть пляжей в Одессе и еще два в области признаны безопасными для купания. Такие выводы сделаны по результатам последних лабораторных исследований в регионе.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Сообщение Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Где купаться безопасно в Одессе и области

Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на рекреационных водных объектах, используемых для купания. В рамках последнего производили отбор проб воды на побережье Черного моря в Одесской области. Так, по информации ведомства, безопасными для купания являются следующие пляжи в регионе:

  • Пляж "Дельфин"
  • 13-я станция Большого Фонтана

Частные пляжи:

  • "Калитон"
  • Инклюзивный пляж "Дельфин"
  • True Man Sun of a Beach
  • Red Line

В Белгород-Днестровском районе официально пляжи еще не открыты, но на основе текущих данных безопасными для купания считаются следующие рекреационные зоны:

  • с. Приморское (рекреационная зона "Катранка")
  • с. Лиман (рекреационная зона "Рассейка")

В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней отмечают, что ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды. Поэтому важно регулярно проверять информацию на сайтах территориальных СМИ и органов местного самоуправления.

Где узнать, какие пляжи можно посещать в Одессе

Добавим, что на интерактивную карту города была добавлена новая глава, посвященная пляжам Одессы. Он включает 80 пляжей на протяженности 22 км береговой линии. На карте обозначены пляжи разными цветами, что соответствует степени безопасности:

Насыщенный зеленый цвет — пляж рекомендован для посетителей.
Оранжевый — при посещении возможны нюансы.
Красный цвет — пляж не рекомендуется.

Качество воды в Одесской области - какие пляжи безопасны для купания - фото 2

Интерактивная карта пляжей Одессы. Фото: скриншот

Ознакомиться с картой и найти для себя новые места отдыха можно по ссылке.

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