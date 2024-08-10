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Угроза с Черного моря высока — присутствуют ракетоносители оккупантов

10 августа 2024 10:24
Верзилова Єлизавета - редактор
Ракетонсители оккупантов в Черном море сегодня, 10 августа: ВМС
Пуски ракет с морских носителей. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В акватории Черного моря в субботу, 10 августа, сохраняют присутствие снаряженные ракетоносители оккупантов. Однако враг совершил маневры и вывел единицы флота еще и в воды Азовского моря. Также отметим, что россияне могут наносить удары даже с военных портов, поэтому уровень угрозы остается высоким.

Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории подстерегает один вражеский ракетоноситель с залпом до четырех "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два боевых корабля, среди них — один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами".
Флот РФ в морях 10 августа
Движение флота россиян по состоянию на 10 августа. Фото: ВМС ВСУ

Ракеты "Калибр" на вооружении ЧФ РФ

Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор. Так, на вооружении флота РФ есть:

  • ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);
  • ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N).
Характеристика ракет "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок. Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченский пролив. Так, за сутки в интересах РФ проход совершили:

  • к Черному морю семь судов, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — шесть судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.

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