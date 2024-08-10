Ракетоносії окупантів у Чорному морі сьогодні, 10 серпня: ВМС

Пуски ракет з морських носіїі. Ілюстративне фото: росЗМІ

В акваторії Чорного моря у суботу, 10 серпня, зберігають присутність споряджені ракетоносії окупантів. Однак ворог здійснив маневри та вивів одиниці флоту ще й у води Азовського моря. Також зазначимо, що росіяни можуть завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози залишається високим.

Про це у суботу, 10 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

Чорне море — в акваторії чатує один ворожий ракетоносій із залпом до чотирьох "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту.

Середземне море — два бойових кораблі, серед них — один ракетоносій із чотирма "Калібрами".

Рух флоту росіян станом на 10 серпня. Фото: ВМС ЗСУ

Ракети "Калібр" на озброєнні ЧФ РФ

Калібр — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Так, на озброєнні флоту РФ є:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

(Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S); ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N).

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську протоку. Так, за добу в інтересах РФ прохід здійснили:

до Чорного моря — сім суден, із них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — шість суден, із них одне рухалося з протоки Босфор.

"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС.