Рух траспорту в Одесі відновлено: деталі

Транспорт на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 серпня, в Одесі відновили рух громадського транспорту, що був зупинений зі вчорашнього вечора. Трамваї №7, №13 та №27 повертаються на свої маршртути.



Про це у суботу, 10 серпня, повідомили у пресслужбу Одеської міської ради.

Трамваї на маршрутах Одеси

Усі трамваї, рух яких було змінено, від сьогодн знову виходять на звичні маршрути. А саме:

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Трамвай №7 курсує від вул. 28 бригади (колишня Паустовського) до селища Люстдорф;

Трамвай №13 курсує за своїм звичним маршрутов від ж/м "Шкільний" до пл. Старосінної;

Трамвай №27 — від 11-та ст. В. Фонтану до Куликового поля.

Допис щодо відновлення руху трамваїв. Фото: скриншот

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.