Рух траспорту в Одесі відновлено: деталі

Рух траспорту в Одесі знову змінено — деталі
Сьогодні, 10 серпня, в Одесі відновили рух громадського транспорту, що був зупинений зі вчорашнього вечора. Трамваї №7, №13 та №27 повертаються на свої маршртути.
Про це у суботу, 10 серпня, повідомили у пресслужбу Одеської міської ради.
Трамваї на маршрутах Одеси
Усі трамваї, рух яких було змінено, від сьогодн знову виходять на звичні маршрути. А саме:
- Трамвай №7 курсує від вул. 28 бригади (колишня Паустовського) до селища Люстдорф;
- Трамвай №13 курсує за своїм звичним маршрутов від ж/м "Шкільний" до пл. Старосінної;
- Трамвай №27 — від 11-та ст. В. Фонтану до Куликового поля.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
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