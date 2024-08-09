Зміна руху трамваїв в Одесі сьогодні, 9 серпня: деталі

Трамвайний маршрут №7 в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 серпня, деяким одеситам, хто мешкає у Київському районі міста, буде важко дістатися додому через зупинку громадського транспорту. Зокрема, не ходитимуть трамваї №13 та №27.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Від 9 серпня 19:00 до 10 серпня 05:00 тимчасово призупинено рух громадського транспорту:

Трамвай №13;

Трамвай №27.

Також змінили рух трамваю №7: він курсуватиме від вул. 28 бригади ( колишня Паустовського) до площі Старосінної.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.