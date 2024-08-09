Смена движения трамваев в Одессе сегодня, 9 августа: детали

Трамвайный маршрут №7 в Одессе Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 августа, некоторым одесситам, проживающим в Киевском районе города, будет трудно добраться домой из-за остановки общественного транспорта. В частности, не будут ходить трамваи №13 и №27.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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С 9 августа 19:00 до 10 августа 05:00 временно приостановлено движение общественного транспорта:

Трамвай №13;

Трамвай №27.

Также изменили движение трамвая №7: оно будет курсировать от ул. 28 бригады (бывшая Паустовского) к площади Старосенной.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.