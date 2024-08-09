Масштабный пожар в Одесской области: какие последствия

Пожар на Одесчине охватил более 20 га земли — ГСЧС сообщили последствия
В Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, охвативший площадь около 20 тысяч квадратных метров. Несмотря на усилия пожарных, огонь нанес ущерб местному кладбищу и одному нежилому зданию.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Масштабный пожар в Одесской области
В селе Байталы, Подольского района Одесской области, загорелись сухая трава и кустарники. Огонь распространился на площадь в 20 тыс. кв. метров. На борьбу с возгоранием понадобилось два часа и несколько тонн воды. К счастью, жертв среди людей нет.
"В целом за прошедшие сутки возникло 186 пожаров в экосистемах Украины, площадью почти 140 га. Горячее всего было на Днепропетровщине (56 пожаров, площадью 45,03 га), Одесской области (35 пожаров, площадью 16,09 га) и Харьковщине (16 пожаров, площадью 14,34 га)", — сообщили в ГСЧС Украины.
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Пожарный тушит возгорание сухой травы. Фото: ГСЧС
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Выгорело более 20 га растительности в Одесской области. Фото: ГСЧС
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности и не разжигать открытый огонь во избежание подобных чрезвычайных ситуаций. При пожаре звоните по телефону 101.
Пожарная опасность в Одесской области
Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
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