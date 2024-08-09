Масштабный пожар в Одесской области: какие последствия

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

В Одесской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, охвативший площадь около 20 тысяч квадратных метров. Несмотря на усилия пожарных, огонь нанес ущерб местному кладбищу и одному нежилому зданию.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Масштабный пожар в Одесской области

В селе Байталы, Подольского района Одесской области, загорелись сухая трава и кустарники. Огонь распространился на площадь в 20 тыс. кв. метров. На борьбу с возгоранием понадобилось два часа и несколько тонн воды. К счастью, жертв среди людей нет.

"В целом за прошедшие сутки возникло 186 пожаров в экосистемах Украины, площадью почти 140 га. Горячее всего было на Днепропетровщине (56 пожаров, площадью 45,03 га), Одесской области (35 пожаров, площадью 16,09 га) и Харьковщине (16 пожаров, площадью 14,34 га)", — сообщили в ГСЧС Украины.

Пожарный тушит возгорание сухой травы. Фото: ГСЧС

Выгорело более 20 га растительности в Одесской области. Фото: ГСЧС 1/2 ​ 2

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности и не разжигать открытый огонь во избежание подобных чрезвычайных ситуаций. При пожаре звоните по телефону 101.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения: