Деокупация Крыма - Братчук о связи боев на Курщине с освобождением полуострова

Сергей Братчук, спикер УДА "Юг". Фото: facebook.com/sergey.bratchuk

Благодаря достигнутым успехам на Курском направлении украинским силам становится значительно легче изолировать временно оккупированный Крым. Наши бойцы уничтожают все логистические возможности оккупантов для отступления или перебрасывания боевых ресурсов, поэтому вопрос освобождения Крыма сейчас как никогда актуален.

Об этом в эфире Апостроф TV сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Первое — это уничтожение соответствующей инфраструктуры врага, создание таких условий, когда они не смогут находиться на территории нашего Крыма. Ну и собственно — превращение Крыма с полуострова в остров. Понятно, что в данном случае — отрезание от логистики, а оно вполне реально, мы же понимаем. Разрушили мост и все: логистика на этом закончилась, подпитки не будет", — отметил Сергей Братчук.

Это вызывает шок и панику среди врага, а вдобавок украинские действия отличаются внезапностью и слаженностью по сравнению с оккупантами. По словам Братчука, вопрос освобождения Крыма стал актуален с начала полномасштабного вторжения, но теперь основной рычаг давления — успехи на фронте.

"С полномасштабным вторжением вопрос освобождения Крыма вновь стал актуальным и лежит в военной плоскости. Не только в дипломатических решениях, я в это не верю, возможно, лишь некоторые элементы", — добавил спикер УДА "Юг".