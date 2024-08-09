Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни без логістики — Братчук про значення боїв на Курщині у звільненні Криму arrow

Росіяни без логістики — Братчук про значення боїв на Курщині у звільненні Криму

9 серпня 2024 15:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Деокупація Криму - Братчук про зв'язок боїв на Курщині із звільненням півострову
Сергій Братчук, речник УДА "Південь". Фото: facebook.com/sergey.bratchuk
Верзілова Єлизавета - редактор

Завдяки досягнутим успіхам на Курському напрямку українським силам стає значно легше ізолювати тимчасово окупований Крим. Наші бійці знищують всі логістичні можливості окупантів для відступу або перекиданню бойових ресурсів, тому питання звільнення Криму наразі є як ніколи актуальним. 

Про це  в етері Апостроф TV повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Перше —  це знищення відповідної інфраструктури ворога, створення таких умов, коли вони не зможуть перебувати на території нашого Криму. Ну і власне — перетворення Криму з півострова на острів. Зрозуміло, що в даному випадку — відрізання від логістики, а воно цілком реальне, ми ж розуміємо. Зруйнували міст і все: логістика на цьому закінчилася, підпитки не буде", — зазначив Сергій Братчук.

Це викликає шок і паніку серед ворога, а на додаток українські дії відзначаються раптовістю та злагодженістю порівняно з окупантами. За словами Братчука, питання звільнення Криму стало актуальним з початку повномасштабного вторгнення, але тепер основний важіль тиску — успіхи на фронті.

"З повномасштабним вторгненням питання звільнення Криму знову стало актуальне та лежить у військовій площині. Не лише у дипломатичних рішеннях, я в це не вірю, можливо, лише деякі елементи", — додав спікер УДА "Південь".

Також важливі новини дня по темі:

Одеса війна Крим ЗСУ Одеська область Новини Одеси деокупація України Сергій Братчук втрати окупантів Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 Пожежа на Одещині охопила понад 20 га землі — ДСНС повідомили наслідки

15:44 САП через суд перевірить законність отриманих мільйонних доходів глави міграційної служби Києва

15:34 Війна на горизонті, а молодь не йде до армії — країнам Європи бракує бійців

15:29 Поліція показала перші кадри з місця обстрілу в Костянтинівці

15:29 У Костянтинівці збільшилась кількість поранених та загиблих — нові дані ДСНС

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:24 Росіяни без логістики — Братчук про значення боїв на Курщині у звільненні Криму

Ексклюзив

15:21 У НАБУ розповіли, скільки корупціонерів було покарано у 2024 році

15:11 Удар по Костянтинівці — з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло дитини

15:09 В багажнику бухгалтера компанії, яка постачала продукти в Міноборони, знайшли понад 4,7 млн євро

15:04 Олімпійський чемпіон Парижа відзначив перемогу легендарним жестом турецького стрільця

15:46 Пожежа на Одещині охопила понад 20 га землі — ДСНС повідомили наслідки

15:44 САП через суд перевірить законність отриманих мільйонних доходів глави міграційної служби Києва

15:34 Війна на горизонті, а молодь не йде до армії — країнам Європи бракує бійців

15:29 Поліція показала перші кадри з місця обстрілу в Костянтинівці

15:29 У Костянтинівці збільшилась кількість поранених та загиблих — нові дані ДСНС

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:24 Росіяни без логістики — Братчук про значення боїв на Курщині у звільненні Криму

Ексклюзив

15:21 У НАБУ розповіли, скільки корупціонерів було покарано у 2024 році

15:11 Удар по Костянтинівці — з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло дитини

15:09 В багажнику бухгалтера компанії, яка постачала продукти в Міноборони, знайшли понад 4,7 млн євро

15:04 Олімпійський чемпіон Парижа відзначив перемогу легендарним жестом турецького стрільця

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф