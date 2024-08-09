Деокупація Криму - Братчук про зв'язок боїв на Курщині із звільненням півострову

Сергій Братчук, речник УДА "Південь". Фото: facebook.com/sergey.bratchuk

Завдяки досягнутим успіхам на Курському напрямку українським силам стає значно легше ізолювати тимчасово окупований Крим. Наші бійці знищують всі логістичні можливості окупантів для відступу або перекиданню бойових ресурсів, тому питання звільнення Криму наразі є як ніколи актуальним.

Про це в етері Апостроф TV повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Перше — це знищення відповідної інфраструктури ворога, створення таких умов, коли вони не зможуть перебувати на території нашого Криму. Ну і власне — перетворення Криму з півострова на острів. Зрозуміло, що в даному випадку — відрізання від логістики, а воно цілком реальне, ми ж розуміємо. Зруйнували міст і все: логістика на цьому закінчилася, підпитки не буде", — зазначив Сергій Братчук.

Це викликає шок і паніку серед ворога, а на додаток українські дії відзначаються раптовістю та злагодженістю порівняно з окупантами. За словами Братчука, питання звільнення Криму стало актуальним з початку повномасштабного вторгнення, але тепер основний важіль тиску — успіхи на фронті.

"З повномасштабним вторгненням питання звільнення Криму знову стало актуальне та лежить у військовій площині. Не лише у дипломатичних рішеннях, я в це не вірю, можливо, лише деякі елементи", — додав спікер УДА "Південь".