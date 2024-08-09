Законність виписування повісток на мсці: пояснення одеської юристки

Чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото:Reuters

Вручення повісток на вулицях Одеси та в публічних місцях, таких як парки чи площі, є законним в Україні. Проте існує важливе застереження: повістки, що виписуються на місці, не відповідають вимогам законодавства та у разі отримання будуть вважатися нечинними.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла юристка Лада Бурич.

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Законність виписування повісток на місці

Згідно чинного законодавства, мають право вручати повістки працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), робітники ЦНАПів та районних адміністрацій, або правоохоронці у публічних місцях. Однак миттєва виписка повісток без належного оформлення є незаконною.

"Є одне "але": відповідні повістки не можуть виписуватися в моменті, коли особу зупинили, тобто відповідні повістки мають бути виписані до цього, за певним наказом керівника ТЦК, з певною печаткою, підписом і так далі. Тобто виписування таких повісток по факту не є законним", — зазначила Лада Бурич.

Тому, якщо особу зупиняють на вулиці та виписують повістку на місці, вона має право оскаржити таке вручення.