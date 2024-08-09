Законність виписування повісток на мсці: пояснення одеської юристки

Вручення повісток на вулицях Одеси — що законно, а що ні
Вручення повісток на вулицях Одеси та в публічних місцях, таких як парки чи площі, є законним в Україні. Проте існує важливе застереження: повістки, що виписуються на місці, не відповідають вимогам законодавства та у разі отримання будуть вважатися нечинними.
Про це журналістам Новини.LIVE розповіла юристка Лада Бурич.
Законність виписування повісток на місці
Згідно чинного законодавства, мають право вручати повістки працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), робітники ЦНАПів та районних адміністрацій, або правоохоронці у публічних місцях. Однак миттєва виписка повісток без належного оформлення є незаконною.
"Є одне "але": відповідні повістки не можуть виписуватися в моменті, коли особу зупинили, тобто відповідні повістки мають бути виписані до цього, за певним наказом керівника ТЦК, з певною печаткою, підписом і так далі. Тобто виписування таких повісток по факту не є законним", — зазначила Лада Бурич.
Тому, якщо особу зупиняють на вулиці та виписують повістку на місці, вона має право оскаржити таке вручення.
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