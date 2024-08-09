Законность выписки повесток на мести: объяснение одесской юристки

Мужчине выписывают повестку на улице. Фото:Reuters

Вручение повесток на улицах Одессы и в публичных местах, таких как парки или площади, законно в Украине. Однако существует важное застережение: выписываемые на месте повестки не соответствуют требованиям законодательства и в случае получения будут считаться недействительными.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала юрист Лада Бурич.

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Законность выписки повесток на месте

Согласно действующему законодательству, вправе вручать повестки работники территориальных центров комплектования (ТЦК), работники ЦПАУ и районных администраций, или правоохранители в публичных местах. Однако мгновенная выписка повесток без надлежащего оформления незаконна.

"Есть одно "но": соответствующие повестки не могут выписываться в моменте, когда лицо остановлено, т.е. является законной", — отметила Лада Бурич.

Поэтому, если человек останавливается на улице и выписывается повесткой на месте, он имеет право обжаловать такое вручение.