Законность выписки повесток на мести: объяснение одесской юристки

Вручение повесток на улицах Одессы — что законно, а что нет
Вручение повесток на улицах Одессы и в публичных местах, таких как парки или площади, законно в Украине. Однако существует важное застережение: выписываемые на месте повестки не соответствуют требованиям законодательства и в случае получения будут считаться недействительными.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала юрист Лада Бурич.
Законность выписки повесток на месте
Согласно действующему законодательству, вправе вручать повестки работники территориальных центров комплектования (ТЦК), работники ЦПАУ и районных администраций, или правоохранители в публичных местах. Однако мгновенная выписка повесток без надлежащего оформления незаконна.
"Есть одно "но": соответствующие повестки не могут выписываться в моменте, когда лицо остановлено, т.е. является законной", — отметила Лада Бурич.
Поэтому, если человек останавливается на улице и выписывается повесткой на месте, он имеет право обжаловать такое вручение.
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