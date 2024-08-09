В Одессе рэкетир выбивал несуществующий долг со знакомого: что грозит

В Одессе задержан рэкетир. Фото: Нацполиция

В Одессе на скамью подсудимых попал 42-летний мужчина, попытавшийся "обогатиться" за счет старого знакомого. Подозреваемый пытался "выбить" из него несуществующий долг. За эти действия фигуранту грозит более 10-ти лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пятницу, 9 августа, в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали деятельности

Одессит требовал от своего 36-летнего знакомого 5000 долларов, угрожая ему физической расправой и даже смертью. Угрозы раздавались как при телефонных разговорах, так и при личных встречах. Мужчина не сторонился применять физическую силу, создавая атмосферу страха и террора.

Правоохранители задержали вымогателя во время очередной встречи с потерпевшим. Когда жертва таки принесла деньги, злоумышленник ударил его, сорвал сумку с деньгами и попытался скрыться. Однако полиция задержала преступника, изъяла сумку и телефон с важной для следствия информацией.

Какое наказание

Фигуранту предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, с угрозой убийства и причинения тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения. За эти действия мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а его дальнейшую судьбу решит суд.