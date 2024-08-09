Николаевские морпехи показали, как уничтожают оккупантов: видео

Российский военный на позиции. Фото: скриншот с видео

Бойцы морской пехоты из 36-й отдельной бригады, известные как "Совы", продолжают эффективно уничтожать позиции врага. Военные показали, как успешно поразили окупантов на харьковском направлении, в частности под Волчанском.

Прессслужба бригады опубликовала видео меткой работы бойцов.

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36-я ОБрМП "Совы" — что известно

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского создана в 2015 году из подразделений, выведенных из оккупированного Крыма. С момента своего формирования бригада участвовала в войне на Донбассе, а с февраля 2022 года — в обороне Украины от полномасштабного вторжения России.