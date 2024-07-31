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Ворожа техніка палає під Вовчанськом — морпіхи показали  результати бойової роботи

31 липня 2024 14:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Морпіхи знищили ворожу техніку під Вовчанськом: відео
Морпіхи знищують техніку ворога. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Миколаївські морпіхи з 36-ї окремої бригади, відомі як "Сови", продовжують ефективно знищувати техніку ворога. Військові показали, як успішно вразили бронемашини окупантів під Вовчанськом.

Пресслужба бригади опублікувала відео влучної роботи. 

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Завдяки безпілотникам з тепловізійними камерами, морпіхи змогли виявити та знищити ворога. Також для ураження техніки росіян бійці дистанційно мінували їхні позиції.

36-та ОБрМП — що відомо

36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського створена у 2015 році з підрозділів, що вивели з окупованого Криму. З моменту свого формування бригада брала участь у війні на Донбасі, а з лютого 2022 року — в обороні України від повномасштабного вторгнення Росії.

Більше про втрати окупантів

Ми писали, що військові моряки разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали потужного удару по складах окупантів біля Курська, РФ. На місці атаки спостерігалася робота ворожої протиповітряної оборони (ППО) та вибухи в точках прицілювання.

Також раніше ми повідомляли, що українські дрони атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

Одеса війна Миколаїв Харківська область військова техніка Новини Одеси

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