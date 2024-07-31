Морпехи уничтожили вражескую технику под Волчанском: видео

Морпехи уничтожают технику врага. Фото: скриншот

Николаевские морпехи из 36-й отдельной бригады, известные как "Совы", продолжают эффективно уничтожать технику врага. Военные показали, как успешно поразили бронемашины оккупантов под Волчанском.

Пресс-служба бригады опубликовала видео меткой работы.

Читайте также:

Благодаря беспилотникам с тепловизионными камерами морпехи смогли обнаружить и уничтожить врага. Также для поражения техники россиян бойцы дистанционно миновали их позиции.

36 ОБрМП — что известно

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского была создана в 2015 году из подразделений, выведенных из оккупированного Крыма. С момента своего формирования бригада участвовала в войне на Донбассе, а с февраля 2022 года — в обороне Украины от полномасштабного вторжения России.

Больше о потерях оккупантов

Мы писали, что военные моряки вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли мощный удар по складам оккупантов возле Курска, РФ. На месте атаки наблюдалась работа вражеской противовоздушной обороны (ПВО) и взрывы в точках прицеливания.

Также ранее мы сообщали, что украинские дроны атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.