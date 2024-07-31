Вибухи в Курській області: ВМС ЗСУ завдали удару по складах росіян

У Курській області уражений склад з боєприпасами. Ілюстративне фото: johnthurm, flickr.com

Українські воїни продовжують ефективно знищувати важливі військові об’єкти російських окупантів. Військові моряки разом з іншими підрозділами Сил Оборони завдали потужного удару по складах окупантів біля Курську, РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.

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Допис Генштабу. Фото: скриншот

Що було знищено

ВМС у взаємодії із іншими підрозділами ЗС України поцілили у місце зберігання озброєння і військової техніки ворога. На місці атаки спостерігалася робота ворожої протиповітряної оборони (ППО) та вибухи в точках прицілювання.

"Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу. Далі буде…Слава Україні!" — зазначено у повідомленні Генштабу.

Наразі точна кількість уражених об'єктів встановлюється. Детальну інформацію про результати атаки українських захисників повідомлять згодом.

Більше про удари по окупантах

Ми писали, що українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

В ГУР розповіли, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.