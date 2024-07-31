Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мінус склад окупантів — ВМС України вдарили по Курській області arrow

Мінус склад окупантів — ВМС України вдарили по Курській області

31 липня 2024 13:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Вибухи в Курській області: ВМС ЗСУ завдали удару по складах росіян
У Курській області уражений склад з боєприпасами. Ілюстративне фото: johnthurm, flickr.com
Верзілова Єлизавета - редактор

Українські воїни продовжують ефективно знищувати важливі військові об’єкти російських окупантів. Військові моряки разом з іншими підрозділами Сил Оборони завдали потужного удару по складах окупантів біля Курську, РФ. 

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.

Читайте також:
Ураження у Курській області
Допис Генштабу. Фото: скриншот

Що було знищено

ВМС у взаємодії із іншими підрозділами ЗС України поцілили у місце зберігання озброєння і військової техніки ворога. На місці атаки спостерігалася робота ворожої протиповітряної оборони (ППО) та вибухи в точках прицілювання.

"Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу.  Далі буде…Слава Україні!" — зазначено у повідомленні Генштабу.

Наразі точна кількість уражених об'єктів встановлюється. Детальну інформацію про результати атаки українських захисників повідомлять згодом.

Більше про удари по окупантах

Ми писали, що українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

В ГУР розповіли, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.

Одеса російські війська ВМС вибух військові склади окупанти Новини Одеси Генштаб ЗСУ Росія атака втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом