Взрывы в Курской области: ВМС ВСУ нанесли удар по складам россиян

В Курской области поражен склад с боеприпасами. Иллюстративное фото: johnthurm, flickr.com

Украинские воины продолжают эффективно уничтожать важные военные объекты российских окупантов. Военные моряки вместе с другими подразделениями Сил Обороны нанесли мощный удар по складам оккупантов возле Курска, РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

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Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Что было уничтожено

ВМС во взаимодействии с другими подразделениями ВС Украины попали в место хранения вооружения и военной техники врага. На месте атаки наблюдалась работа вражеской противовоздушной обороны (ПВО) и взрывы в точках прицеливания.

"Украинские воины и дальше будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа. Продолжение следует... Слава Украине!" — отмечено в сообщении Генштаба.

В настоящее время точное количество пораженных объектов устанавливается. Подробную информацию о результатах атаки украинских защитников сообщат впоследствии.

Больше об ударах по оккупантам

Мы писали, что украинские дроны минувшей ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки.

В ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Ремонт этих самолетов продлится не менее нескольких месяцев.