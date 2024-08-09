Миколаївські морпіхи показали, як знищують окупантів: відео

Російській військовий на позиції. Фото: скриншот з відео

Бійці морської піхоти з 36-ї окремої бригади, відомі як "Сови", продовжують ефективно знищувати позиції ворога. Військові показали, як успішно вразили окупантів на харківському напрямку, зокрема під Вовчанськом.

Пресслужба бригади опублікувала відео влучної роботи бійців.

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36-та ОБрМП "Сови"— що відомо

36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського створена у 2015 році з підрозділів, що вивели з окупованого Криму. З моменту свого формування бригада брала участь у війні на Донбасі, а з лютого 2022 року — в обороні України від повномасштабного вторгнення Росії.