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Мінус жива сила окупантів — миколаєвські морпіхи показали, як знищують ворога

9 серпня 2024 13:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Миколаївські морпіхи показали, як знищують окупантів: відео
Російській військовий на позиції. Фото: скриншот з відео
Верзілова Єлизавета - редактор

Бійці морської піхоти з 36-ї окремої бригади, відомі як "Сови", продовжують ефективно знищувати позиції ворога. Військові показали, як успішно вразили окупантів на харківському напрямку, зокрема під Вовчанськом.

Пресслужба бригади опублікувала відео влучної роботи бійців. 

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Завдяки безпілотникам з тепловізійними камерами, розвідники морської піхоти змогли виявити та знищити позиції ворога. Вогневого ураження зазнала жива сила та техніка, 

36-та ОБрМП "Сови"— що відомо

36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського створена у 2015 році з підрозділів, що вивели з окупованого Криму. З моменту свого формування бригада брала участь у війні на Донбасі, а з лютого 2022 року — в обороні України від повномасштабного вторгнення Росії.

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14:32 Український спортсмен Середа вийшов у півфінал на Олімпіаді-2024 зі стрибків у воду

14:31 Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 — хто став суперницею українки

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Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

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14:17 Прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні

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