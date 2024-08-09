В Одесі рекетир вибивав неіснуючий борг зі знайомого: що загрожує

В Одесі затримали рекетира. Фото: Нацполіція

В Одесі на лаву підсудних потрапив 42-річний чоловік, який спробував "збагатитися" за рахунок старого знайомого. Підозрюваний намагався "вибити" з нього неіснуючий борг. За ці дії фігуранту загрожує понад 10 років тюрми.

Про це повідомили у п'ятницю, 9 серпня, у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі діяльності

Одесит вимагав від свого 36-річного знайомого 5000 доларів, погрожуючи йому фізичною розправою та навіть смертю. Погрози лунали як під час телефонних розмов, так і при особистих зустрічах. Чоловік не цурався застосовувати фізичну силу, створюючи атмосферу страху і терору.

Правоохоронці затримали вимагателя під час чергової зустрічі з потерпілим. Коли жертва таки принесла гроші, зловмисник вдарив його, зірвав сумку з грошима і спробував втекти. Однак, поліція затримала злочинця, вилучила сумку і телефон з важливою для слідства інформацією.

Яке покарання

Фігуранту висунули обвинувачення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану. За ці дії чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, а його подальшу долю вирішить суд.