В Одесі чоловік у формі побив дівчину: йому "світить" до 5 років ув'язнення

Поліція повідомляє про підозру порушнику. Фото: Нацполіція

В Одесі іноземець, який у стані алкогольного сп’яніння напав на кондукторку та пасажирку громадського транспорту, постане перед судом. Його дії кваліфіковані як хуліганство, за яке йому загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Конфлікт стався у липні на вулиці Успенській. Іноземець, агресивно поводився у громадському транспорті, відмовляючись платити за проїзд. Чоловік кілька разів вдарив по голові 52-річну кондукторку, а після цього 30-річна одеситка, яка намагалася заступитися за жінку старше, також стала жертвою агресії. Чоловік почав бити її та тягнути за волосся, завдавши їй легких тілесних ушкоджень. Порушника було затримано поліцейськими, які прибули на місце події.

Що загрожує

Як повідомляють в поліції, після проведення судово-медичної експертизи й збору доказів, дії правопорушника були перекваліфіковані з умисного легкого тілесного ушкодження на хуліганство. Іноземцю повідомлено про підозру у грубому порушенні громадського порядку з явною неповагою до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю. За протиправні дії чоловіку загрожує штраф від 17 000 до 34 000 гривень або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.