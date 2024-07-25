Охоронна агенція заявила, щощ не має відношення до бійки в Одесі: деталі

Скандал в Одесі. Фото: скриншот з відео

Сьогодні в Одесі чоловік в військовій формі жорстоко побив молоду дівчину та відео інциденту одразу поширилось соцмережами. За інформацією користувачів, нападником виявився охоронець приватної фірми "Самсон", однак сама компанія це офіційно спростовує.

Заяву на своїй сторінці у Facebook опублікувало охоронне агенство "Самсон Групп-06" .

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Заява фірми

Компанія "Самсон Групп-06" стверджує, що чоловік на відео, який накинувся на одеситку, не має ніякого відношення до них. У повідомленні зазначено, що в разі необхідності можуть надати відповідні документи, однак одразу їх до заяви не прикріпили.

Заява агенції. Фото: скриншот

"Офіційно заявляємо, що цей чоловік жодного відношення до нашої агенції не має. Просимо не розповсюджувати неправдиву інформацію та не маніпулювати чутками з соцмереж", — йдеться у повідомленні.

Особистість нападника

Одеський активіст Дем'ян Ганул встановив особистість чоловіка на скандальному відео. Ним виявився 38-річний Володимир Нивня.

Допис активіста Дем'яна Ганула. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одесі п’яний чоловік у військовій формі спочатку напав на кондукторку а потім й на дівчину, яка встала на захист працівниці. Охоронець вдарив її кулаком, хапав за волосся та переслідував, коли дівчина намагалася втекти.

Також раніше на Одещині нарешті знесли незаконну будку, власник якої брав гроші з відпочивальників за проїзд до пляжу та паркування. Однак охоронцям фірми "Самсон", під наглядом якої й була споруда, її демонтаж не дуже сподобався — під гарячу руку чоловіків потрапила місцева жителька