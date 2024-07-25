Охранное агентство заявило, что не имеет отношения к драке в Одессе: детали

Скандал в Ивано-Франковске. Фото: скриншот с видео

Сегодня появилось видео, как в Одессе мужчина в военной форме жестоко избил молодую девушку, которое сразу распространилось соцсетями. По информации пользователей, нападающим оказался охранник частной фирмы "Самсон", однако сама компания это официально опровергает.

Заявление на своей странице в Facebook опубликовало охранное агентство "Самсон Групп-06".

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Заявление фирмы

Компания "Самсон Групп-06" утверждает, что мужчина на видео, набросившийся на одесситку, не имеет никакого отношения к ним. В сообщении говорится, что в случае необходимости могут предоставить соответствующие документы, однако сразу их к заявлению не прикрепили.

Заявление агентства. Фото: скриншот

"Официально заявляем, что этот мужчина никакого отношения к нашему агентству не имеет. Просим не распространять ложную информацию и не манипулировать слухами из соцсетей", — говорится в сообщении.

Личность нападающего

Одесский активист Демьян Ганул установил личность мужчины на скандальном видео. Им оказался 38-летний Владимир Нивня.

Сообщение активиста Демьяна Ганула. Фото: скриншот

Напомним, что в Одессе пьяный мужчина в военной форме сначала напал на кондукторшу, а затем и на девушку, которая встала на защиту работницы электротранспорта. Охранник ударил ее кулаком, хватал за волосы и преследовал, когда девушка пыталась скрыться.

Также ранее в Одесской области наконец-то снесли незаконную будку, владелец которой брал деньги с отдыхающих за проезд к пляжу и парковке. Однако охранникам фирмы "Самсон", под наблюдением которой и было сооружение, ее демонтаж не очень понравился — под горячую руку мужчин попала местная жительница