Охранное агентство заявило, что не имеет отношения к драке в Одессе: детали

Охранная фирма в Одессе отрицает причастность своего работника к избиению женщины в троллейбусе
Сегодня появилось видео, как в Одессе мужчина в военной форме жестоко избил молодую девушку, которое сразу распространилось соцсетями. По информации пользователей, нападающим оказался охранник частной фирмы "Самсон", однако сама компания это официально опровергает.
Заявление на своей странице в Facebook опубликовало охранное агентство "Самсон Групп-06".
Заявление фирмы
Компания "Самсон Групп-06" утверждает, что мужчина на видео, набросившийся на одесситку, не имеет никакого отношения к ним. В сообщении говорится, что в случае необходимости могут предоставить соответствующие документы, однако сразу их к заявлению не прикрепили.
"Официально заявляем, что этот мужчина никакого отношения к нашему агентству не имеет. Просим не распространять ложную информацию и не манипулировать слухами из соцсетей", — говорится в сообщении.
Личность нападающего
Одесский активист Демьян Ганул установил личность мужчины на скандальном видео. Им оказался 38-летний Владимир Нивня.
Напомним, что в Одессе пьяный мужчина в военной форме сначала напал на кондукторшу, а затем и на девушку, которая встала на защиту работницы электротранспорта. Охранник ударил ее кулаком, хватал за волосы и преследовал, когда девушка пыталась скрыться.
Также ранее в Одесской области наконец-то снесли незаконную будку, владелец которой брал деньги с отдыхающих за проезд к пляжу и парковке. Однако охранникам фирмы "Самсон", под наблюдением которой и было сооружение, ее демонтаж не очень понравился — под горячую руку мужчин попала местная жительница
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