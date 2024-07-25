В Одесі чоловік у формі побив дівчину: деталі інциденту

Чоловік у військовій формі побив дівчину в Одесі. Фото: скриншот

Сьогодні в місцевих одеських пабліках з'явилося відео, на якому чоловік у військовій формі жорстоко поводиться з дівчиною. Він хапав її за волосся, бив по обличчю та при цьому голосно нецензурно лаявся.

Відео публікують користувачі соцмереж.

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Що на відео

На вул. Успенській у Приморському районі Одеси а одному з тролейбусів чоловік у військовій формі почав агресивно себе поводити відносно кондукторки. На відео чути, як він голосно кричить на працівницю

"Вона у своєму розумі, що послала мою дружину, яка визволяла Ізюм", — обурюється чоловік.

На захист кондукторки стала молода дівчина — військовий почав лаятися вже на неї. Одеситка відвела кондукторку до водія, а сама вийшла з транспорту— за нею вийшов й чоловік. Дівчина сказала, що викликала поліцію та захотіла відійти якомога далі від нападника, однак той переслідував її, хапав за волосся, бив кулаками та ногами.

"А ну почекай (Поліцію. — Ред.) зі мною! Закрой рота, бл**ь! А ну де поліція? Де вона, на**й?" — кричав чоловік у той час, поки бив одеситку.

Дівчина в сльозах добігла до автівки поліції, та відео у цей момент обірвалось. Наразі невідомо, чим саме закінчився інцидент.

За даними користувачів, нападник виявився співробітником охоронної фірми "Самсон" і був дуже п'яний. Також ЗМІ повідомляють, що в поліцейське відділення за ним приїжджали його "друзі", а пізніше керівництво фірми намагалося вирішити ситуацію за допомогою грошей.

Інші скандали на Одещині

Ми писали, що на Одещині нарешті знесли незаконну будку, власник якої брав гроші з відпочивальників за проїзд до пляжу та паркування. Однак охоронцям фірми "Самсон", під наглядом якої й була споруда, її демонтаж не дуже сподобався — під гарячу руку чоловіків потрапила місцева жителька.

Також ми писали, що в Одесі цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в шпиталі. Вони ввічливо попросили чоловіка заспокоїтися, однак той у відповідь став погрожувати ще більше й кидатися з кулаками. Поранені захисники змушені були заспокоїти його.