Бійка з військовими в Одесі 15 липня — реакція ОК "Південь"

Бійка за участі військових в Одесі — в ОК "Південь" відреагували на конфлікт
Оперативне командування "Південь" прокоментувало сутичку в Одесі в понеділок, 15 липня, в якій взяли участь чоловіки у військовій формі та цивільний. У відомстві запевнили, що насправді п'яний чоловік бажав смерті українським захисникам, а працівники Територіального центру комплектування не причетні до конфлікту.
Про це ОК "Південь" повідомляє в Facebook.
Бійка з військовими в Одесі 15 липня
Військові зазначили, що в Одесі цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в шпиталі. Вони ввічливо попросили чоловіка заспокоїтися, однак той у відповідь став погрожувати ще більше й кидатися з кулаками. Поранені захисники змушені були заспокоїти його.
"Військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали. Звертаємось до всіх жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога [...] Більшість військовослужбовців ЗСУ — мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці. Образа військовослужбовців має жорстко каратися", — наголосили в ОК "Південь".
Скандали за участі ТЦК в Одесі
Нагадаємо, що в Одесі не вщухають скандали за участі чоловіків у військовій формі. Так, цього разу в мережі шириться відео бійки, під час якої одесит кидається з кулаками на військових.
Також ще один конфлікт із працівниками ТЦК трапився в Білгород-Дністровську. Жінка з чоловіком на візку хотіли, аби одного з призовників відпустили, та натомість військові збили обох містян, не давши пройти.
Додамо, що нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у громадському транспорті Одеси. Так, під час одного з таких випадків у трамваї жінки стали на захист одесита, якого оточили військові.
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