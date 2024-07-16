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Бійка за участі військових в Одесі — в ОК "Південь" відреагували на конфлікт

16 липня 2024 04:57
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Бійка з військовими в Одесі 15 липня — реакція ОК "Південь"
Конфлікт між військовими та цивільним. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Оперативне командування "Південь" прокоментувало сутичку в Одесі в понеділок, 15 липня, в якій взяли участь чоловіки у військовій формі та цивільний. У відомстві запевнили, що насправді п'яний чоловік бажав смерті українським захисникам, а працівники Територіального центру комплектування не причетні до конфлікту. 

Про це ОК "Південь" повідомляє в Facebook.

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Бійка з військовими в Одесі 15 липня

Військові зазначили, що в Одесі цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в шпиталі. Вони ввічливо попросили чоловіка заспокоїтися, однак той у відповідь став погрожувати ще більше й кидатися з кулаками. Поранені захисники змушені були заспокоїти його.

"Військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали. Звертаємось до всіх жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога [...] Більшість військовослужбовців ЗСУ — мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці. Образа військовослужбовців має жорстко каратися", — наголосили в ОК "Південь".

Бійка з військовими в Одесі 15 липня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки "Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South"

Скандали за участі ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі не вщухають скандали за участі чоловіків у військовій формі. Так, цього разу в мережі шириться відео бійки, під час якої одесит кидається з кулаками на військових.

Також ще один конфлікт із працівниками ТЦК трапився в Білгород-Дністровську. Жінка з чоловіком на візку хотіли, аби одного з призовників відпустили, та натомість військові збили обох містян, не давши пройти.

Додамо, що нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у громадському транспорті Одеси. Так, під час одного з таких випадків у трамваї жінки стали на захист одесита, якого оточили військові.

Одеса бійка скандал конфлікт військові війна в Україні ТЦК та СП

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