В Одесі стався скандал з ТЦК у трамваї: подробиці

В одеському трамваї стався скандал. Фото: скриншот

Мережею шириться відео, на якому співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у громадському транспорті Одеси. Так, сьогодні в трамваї жінки стали на захист одесита, якого оточили військові.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Скандал в одеському трамваї

В вагон зайшли співробітники ТЦК та СП у супроводі поліції, аби перевірити документи військовозобов'язаних пасажирів. В трамваї в цей час їхали одесити призовного віку, та військові попросили надати необхідні довідки.

"Мажорів ловіть, чого ви простаків хапаєте?" — обурилась пасажирка.

Також авторка зафільмувала через вікно трамваю, як військовослужбовці з правоохоронцями зупиняють автівки для перевірки документів. Пасажири також прокоментували таки дії незадоволено.

"Документи перевіряють, кожну автівку зупиняють. Чоловікам не можна сюди...", — зазначила жінка.

Інші скандали з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької в Одесі. Там чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Також повідомляли, що одесити зафільмували, як співробітники ТЦК жінці заборонили фільмувати чоловіків у формі. Однак сам поліцейський стояв з камерою.