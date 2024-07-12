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Хапають лише простаків — в Одесі стався черговий скандал з ТЦК

12 липня 2024 10:39
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі стався скандал з ТЦК у трамваї: подробиці
В одеському трамваї стався скандал. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Мережею шириться відео, на якому співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у громадському транспорті Одеси. Так, сьогодні в трамваї жінки стали на захист одесита, якого оточили військові. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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В вагон зайшли співробітники ТЦК та СП у супроводі поліції, аби перевірити документи військовозобов'язаних пасажирів. В трамваї в цей час їхали одесити призовного віку, та військові попросили надати необхідні довідки. 

"Мажорів ловіть, чого ви простаків хапаєте?" — обурилась пасажирка. 

Також авторка зафільмувала через вікно трамваю, як військовослужбовці з правоохоронцями зупиняють автівки для перевірки документів.  Пасажири також прокоментували таки дії незадоволено.

"Документи перевіряють, кожну автівку зупиняють. Чоловікам не можна сюди...", — зазначила жінка. 

Інші скандали з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької в Одесі. Там чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Також повідомляли, що одесити зафільмували, як співробітники ТЦК жінці заборонили фільмувати чоловіків у формі. Однак сам поліцейський стояв з камерою.

Одеса поліція Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП громадський транспорт

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