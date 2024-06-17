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Черговий рейд у громадському транспорті — скандал з ТЦК в Одесі

17 червня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі містянам видавали повістки в маршрутках: деталі
В Одесі стався черговий скандал з ТЦК у транспорті. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі знову місцеві мешканці зафільмували, як співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у маршрутках міста. Так, сьогодні жінці заборонили фільмувати чоловіків у формі, однак сам поліцейський стояв з камерою. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 

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Деталі скандалу

В одну з маршруток Одеси зайшли  співробітники ТЦК та СП у супроводі поліції, аби перевірити документи військовозобов'язаних пасажирів. На відео видно лише правоохоронця та інших громадян, адже знімати  військових одеситці заборонили.

"Минуло тридцять хвилин часу. Ось співробітник поліції дозволив знімати поліцію. ТЦК сказав не знімати, а сам стоїть та фільмує людину, якій дають повістку", — зазначає авторка запису. 

Через те, що скандал тривав доволі довго, то люди почали нервувати, адже у кожного є справи. Багато хто з одеситів прямували на роботи та до лікарень.

"Ми вже замучались, люди з лікарні їдуть, з онкодиспансеру. Люди їдуть на роботу, в лікарню, хтось на автостанцію, усі вже запізнюються", — висловлювали одесити своє невдоволення. 

Пасажири чекали, поки військовий та правоохоронець закінчать перевірку, однак говорили, що затримка транспорту їм дуже не довподоби. Наразі невідомо, чим закінчилась ця ситуація.

Скандали з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля будівлі Київського РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості.

Також вихідні в Одесі не обійшлися без скандалів. Так, в Аркадії люди у військовій формі разом з поліцейськими несли чоловіка на руках, а іншого дня зупинили маршрутку, через що багато людей запізнилися на роботу.

військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
поліція
Одеса
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