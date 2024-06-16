В Одесі чергові скандали з людьми у військовій формі

Скандал в Одесі. Фото: фотоколаж

Вихідні в Одесі не обійшлися без скандалів. Так, вчора в Аркадії люди у військовій формі разом з поліцейськими несли чоловіка на руках, а сьогодні зупинили маршрутку, через що багато людей запізнилися на роботу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Скандал в Аркадії

Учора під вечір з десяток працівників поліції та людей у військовому кудись відвели чоловіка, який кричав та намагався вирватися. Фізичну силу до нього не застосовували, але тягли силоміць. Зрештою його взяли за ноги та за руки й віднесли у бік стоянки біля "Аркадії" й на цьому відео обривається.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Скандал в маршрутці

Уже сьогоднішній ранок в Одесі розпочався з перевірки документів у військовозобов’язаних. Так на одній із зупинок люди у військовій формі зайшли в маршрутку. Вони пройшлися транспортом, на що люди обурено кричали, що запізнюються на роботу через них. Чим закінчилась ця "сценка" наразі невідомо.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля районного РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, допоки під стінами не зібрався мітинг.

Також ми писали, що четверо поліцейських заламують руки чоловікові, збивають прямо на асфальт і намагаються одягнути наручники. Одесити зняли момент чергового затримання на мобільному блокпості.

Додамо, в Одесі правоохоронці затримали співробітника одного з районних ТЦК та СП. Відомо, що чоловік вимагав хабар з військовозобов'язаного, щоб не видати йому повістку.