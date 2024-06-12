Співробітника Одеського РТЦК та СП викрили на хабарництві, - ЗМІ

Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: facebook.com/zt.otck

В Одесі правоохоронці імовірно затримали співробітника одного з районних ТЦК та СП. Відомо, що чоловік вимагав хабар з військовозобов'язаного, щоб не видати йому повістку.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Деталі справи

За даними місцевих ЗМІ, співробітник Київського РТЦК та СП м. Одеси вирішив нажитися на призовнику, який за результатами ВЛК був визнаний придатним. Так, військовий начебто вимагав від чоловіка 3 000 доларів та за цю суму обіцяв не видавати повістку.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що вчора в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля будівлі Київського РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості.

Ми писали раніше, що працівник ТЦК та СП Одещини шантажував громадянина, який має законне право на відстрочку від призову, тим, що не видасть йому необхідну довідку. За документ військовий просив хабаря, який приймав або пальним, або грошима. Чоловіка затримали "на гарячому", тепер йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що начальник підрозділу на Одещині вимагав хабар у розмірі 9 тисяч доларів у свого підлеглого. За ці кошти він обіцяв допомогти бійцю звільнитись від проходження служби, проте хабарника викрили правоохоронці.