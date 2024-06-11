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Приїхали на виклик, а опинились у пастці — в Одесі медиків швидкої допомоги не випускали з ТЦК

11 червня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі медиків силою утримували в ТЦК: деталі конфлікту
Карети швидкої допомоги в Одесі. Фото: congress.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі стався скандал за участі працівників карети швидкої допомоги та співробітників районного ТЦК та СП. Медиків силоміць утримували у центрі комплектування, поки під вікнами будівлі не утворився мітинг на їхню підтримку.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела у ТЦК та "Екстренці".
 

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Деталі інциденту

Водій карети швидкої допомоги вирішив оновити свої облікові дані та задля цього звернувся до одного з одеських районних ТЦК та СП. Однак пізніше він вже не зміг вийти — у закладі його відмовились відпускати. Через стрес чоловіку стало погано, тож на місце викликали карету швидкої допомоги. Ось тільки медиків також відмовились відпускати з будівлі.

Дізнавшись про те, що бригаду, яка приїхала на виклик, утримують у ТЦК,  співробітники швидкої допомоги поспішили на допомогу до колег. Таким чином, вони організували протест біля військкомату, увімкнувши сирени. Як з'ясувалось пізніше, це допомогло та чоловіків відпустили з військкомату.

Скандали з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією (розумова відсталість) та вадами серця. За повідомленнями ЗМІ, його затримали та доставили до збірного пункту ТЦК, де його визнали придатним до військової служби у ЗСУ.  В установі ж заявили, що жодних медичних документів, які б підтверджували діагноз хлопця, не було надано.

Також ми повідомляли, що головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова затримали в Одеській області, та інцидент швидко набув розголосу.  Проте за даними самого видання, дії військових щодо нього порушують права громадянина. 

військовий призов
скандал
мобілізація
медики
ТЦК та СП
Одеса
Одеська область
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