Затримання журналіста в Одесі працівниками ТЦК — нові деталі

Журналіст Дмитро Дєнков. Фото: Facebook/Дмитро Дєнков

Головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова затримали в Одеській області, та інцидент швидко набув розголосу. Проте за даними самого видання, дії військових щодо нього порушують права громадянина.

Про це повідомила головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

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Затримання під час візиту до батьків

За словами Севгіль Мусаєвої, Дмитро їхав до Одеської області, щоб відвідати своїх батьків. Його затримали прикордонники на транзитній ділянці, оскільки для потрапляння до села, де живуть його родичі, потрібно проїхати через прикордонну зону Молдови. Затримання стало несподіванкою, оскільки він виконував усі вимоги щодо оновлення даних і планував долучитися до лав ЗСУ.

"Наш Дмитро вже обговорював можливість піти служити, він до цього готувався останні кілька тижнів. Вирішили, що він мобілізується після проведення банківського форуму в кінці червні, бо це важливий для нас захід, його сфера відповідальності та експертиза", — йдеться в заяві головної редакторки "УП".

Жінка також зазначила, що Дмитро Дєнков оновив свої дані в "Резерв+" у перший же день після запуску застосунку. Цим вона спростувала заяву ОК "Південь", що редактор дані свої не оновлював довгий час.

Затримання Дмитра Дєнкова

Нагадаємо, що головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков близько доби пробув у ТЦК в Одеській області. За словами видання, йому не дозволили навіть зв’язатися з рідними.

Пізніше на випадок відреагував Одеський обласний ТЦК та СП. За інформацією відомства, Дмитро Дєнков начебто довго не оновлював свої дані, тому був оголошений у розшук. На цій підставі його затримали представники Державної прикордонної служби України.

Зазначимо, що за добу на сторінці Дєнкова у Facebook з’явилося повідомлення, де він зазначив, що йому вдалося порозумітися з ТЦК.

Допис на сторінці Дмитра Дєнкова. Фото: скриншот

Згідно з дописом, він скоро приєднається до підрозділу, до якого й планував піти раніше, ніж стався інцидент.