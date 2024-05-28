Задержание журналиста в Одессе сотрудниками ТЦК — новые детали

Журналист Дмитрий Денков. Фото: Facebook/Дмитрий Денков

Главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова задержали в Одесской области и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных к нему нарушают права гражданина.

Об этом сообщила главная редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

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Задержание во время визита к родителям

По словам Севгиль Мусаевой, Дмитрий ехал в Одесскую область, чтобы навестить своих родителей. Его задержали пограничники на транзитном участке, поскольку для попадания в село, где живут родственники, нужно проехать через приграничную зону Молдовы. Задержание стало неожиданностью, поскольку он выполнял все требования по обновлению данных и планировал присоединиться к рядам ВСУ.

"Наш Дмитрий уже обсуждал возможность пойти служить, он к этому готовился последние несколько недель. Решили, что он мобилизуется после проведения банковского форума в конце июне, потому что это важная для нас мера, его сфера ответственности и экспертиза" , — говорится в заявлении главной редактора "УП".

Женщина также отметила, что Дмитрий Денков обновил свои данные в "Резерв+" в первый же день после запуска приложения. Этим она опровергла заявление ОК "Юг", что редактор данные свои не обновлял долгое время.

Задержание Дмитрия Денкова

Напомним, что главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков около суток пробыл в ТЦК в Одесской области . По словам издания, ему не разрешили даже связаться с родными.

Позже на случай отреагировал Одесский областной ТЦК и СП . По информации ведомства, Дмитрий Денков вроде бы долго не обновлял свои данные, поэтому был объявлен в розыск. По этому основанию его задержали представители Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что за сутки на странице Денкова в Facebook появилось сообщение, где он отметил, что ему удалось найти общий язык с ТЦК.

Сообщение на странице Дмитрия Денкова. Фото: скриншот

Согласно сообщению, он скоро присоединится к подразделению, в которое и планировал пойти раньше, чем произошел инцидент.