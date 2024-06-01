В Одесі мобілізували чоловіка з вадами серця та розумовою відсталістю — деталі
У мережі шириться інформація про мобілізацію в Одесі чоловіка з олігофренією (розумова відсталість) та вадами серця, що викликало суспільне обурення. За повідомленнями, чоловік був затриманий та доставлений до збірного пункту ТЦК, де його визнали придатним до військової служби у ЗСУ.
Відповідне відео публікують місцеві ЗМІ.
Деталі інциденту
У відео стверджується, що комісію хлопець пройшов за 30 хвилин. На його діагноз ніхто не звернув увагу.
"Ця дитина немає ні військового квитка, ні приписного, а її забрали", — каже жінка на заднім плані кадру.
Реакція ТЦК
Водночас Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) прокоментував цю ситуацію. Там заявили, що жодних медичних документів, які б підтверджували діагноз хлопця, не було надано.
"Хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно зі встановленим порядком і був визначений придатним до проходження служби", — зазначили у ТЦК.
Також у ТЦК пояснили, що громадяни з діагнозом "олігофренія легкого ступеня" можуть бути визнані придатними до військової служби в тилових частинах забезпечення.
"Відсутність медичних документів, що підтверджують діагноз, не дозволила комісії прийняти інше рішення. Ми діємо відповідно до встановлених правил і норм", — додали у ТЦК.
Нагадаємо, головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова затримали в Одеській області, та інцидент швидко набув розголосу. Проте за даними самого видання, дії військових щодо нього порушують права громадянина.
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