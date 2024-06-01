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В Одессе мобилизовали мужчину с пороками сердца и умственной отсталостью — подробности

1 июня 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе мобилизовали мужчину с пороками сердца и умственной отсталостью — подробности
Мальчик, которого мобилизовали. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В сети распространяется информация о мобилизации в Одессе мужчины с олигофренией (умственная отсталость) и пороками сердца, что вызвало общественное возмущение. По сообщениям, мужчина был задержан и доставлен в сборный пункт ТЦК, где он был признан годным к военной службе в ВСУ.

Соответствующее видео публикуют местные СМИ.

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Детали инцидента

В видео утверждается, что комиссию парень прошел за 30 минут. На его диагноз никто не обратил внимания.

"Этот ребенок не имеет ни военного билета, ни приписного, а его забрали", — говорит женщина на заднем плане кадра.

Реакция ТЦК

В то же время, Одесский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) прокомментировал эту ситуацию. Там заявили, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено.

"Парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен пригодным к прохождению службы", — отметили в ТЦК.

Также в ТЦК объяснили, что граждане с диагнозом "олигофрения легкой степени" могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях довольствия.

"Отсутствие медицинских документов, подтверждающих диагноз, не позволило комиссии принять другое решение. Мы действуем в соответствии с установленными правилами и нормами", — добавили в ТЦК.

Напомним, главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова задержали в Одесской области, и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных по отношению к нему нарушают права гражданина.

ТЦК и СП
Одесса
мобилизация
Одесская область
Одесская ОГА

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