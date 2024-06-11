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Приехали по вызову, а оказались в ловушке — в Одессе медиков скорой помощи не выпускали из ТЦК

11 июня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе медиков силой удерживали в ТЦК: детали конфликта
Кареты скорой помощи в Ивано-Франковске. Фото: congress.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе разразился скандал с участием работников кареты скорой помощи и сотрудников районного ТЦК и СП. Медиков силой удерживали в центре комплектования до тех пор, пока под окнами здания не образовался митинг в их поддержку.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в ТЦК и "Экстренке".

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Детали инцидента

Водитель кареты скорой помощи решил обновить свои учетные данные и обратился к одному из одесских районных ТЦК и СП. Однако позже он уже не смог выйти — в заведении его отказались отпускать. Из-за стресса мужчине стало плохо, поэтому на место вызвали карету скорой помощи. Вот только медиков тоже отказались отпускать из здания.

Узнав о том, что приехавшая на вызов бригаду удерживают в ТЦК, сотрудники скорой помощи поспешили на помощь к коллегам. Таким образом, они организовали протест возле военкомата, включив сирены. Как выяснилось позже, это помогло и мужчин отпустили из военкомата.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Мы писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороками сердца. По сообщениям СМИ, его задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он был признан годным к военной службе в ВСУ. В учреждении же заявили, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено.

Также мы сообщали, что главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова задержали в Одесской области, и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных к нему нарушают права гражданина.

военный призыв
скандал
мобилизация
медики
ТЦК и СП
Одесса
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