Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Киевском ТЦК Одессы задержан младший сержант за взяточничество, — СМИ arrow

В Киевском ТЦК Одессы задержан младший сержант за взяточничество, — СМИ

12 июня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сотрудника Одесского РТЦК и СП разоблачили на взяточничестве, - СМИ
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/zt.otck
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе правоохранители, вероятно, задержали сотрудника одного из районных ТЦК и СП. Известно, что мужчина требовал взятку с военнообязанного, чтобы не выдать ему повестку.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также:

Детали дела

По данным местных СМИ, сотрудник Киевского РТЦК и СП г. Одессы решил нажиться на призывнике, который по результатам ВВК был признан годным. Так, военный якобы требовал от мужчины 3 000 долларов и за эту сумму обещал не выдавать повестку.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, что вчера в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи у здания Киевского РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Мы писали ранее, что работник ТЦК и СП Одесской области шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва, тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятки, принимавшей либо горючим, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", теперь ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.

Новости Одессы
военный призыв
мобилизация
взятка
повестки
преступление
ТЦК и СП
полиция
Одесса
Криминал
деньги
Одесская область
военные
СМИ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина