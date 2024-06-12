Сотрудника Одесского РТЦК и СП разоблачили на взяточничестве, - СМИ

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/zt.otck

В Одессе правоохранители, вероятно, задержали сотрудника одного из районных ТЦК и СП. Известно, что мужчина требовал взятку с военнообязанного, чтобы не выдать ему повестку.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Детали дела

По данным местных СМИ, сотрудник Киевского РТЦК и СП г. Одессы решил нажиться на призывнике, который по результатам ВВК был признан годным. Так, военный якобы требовал от мужчины 3 000 долларов и за эту сумму обещал не выдавать повестку.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, что вчера в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи у здания Киевского РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Мы писали ранее, что работник ТЦК и СП Одесской области шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва, тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятки, принимавшей либо горючим, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", теперь ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что начальник подразделения в Одесской области требовал взятку в размере 9 тысяч долларов у своего подчиненного. За эти средства он обещал помочь бойцу освободиться от прохождения службы, однако взяточника разоблачили правоохранители.