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Затримали прямо на мобільному блокпості — в Одесі стався черговий скандал із військовими

13 червня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затримали цивільного: в Одесі сталась чергова сутичка з правоохоронцями
Чергова сутичка правоохоронців з цивільним в Одесі. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Четверо поліцейських заламують руки чоловікові, збивають прямо на асфальт і намагаються одягнути наручники. Одесити зняли момент чергового затримання на мобільному блокпості.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

Інцидент стався у Приморському районі Одеси на одній із жвавих магістралей міста, що зв'язує спальні райони та центр — вулиці Середньофонтанській. На відео видно, як поліцейські затримують чоловіка прямо на мобільному блокпості. Спостерігають за тим, що відбувається, люди у військовій формі — швидше за все, представники ТЦК. Подробиць інциденту поки немає, так що невідомо, хто був цей чоловік і чому відбувалося затримання.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що вчора в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля районного РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, допоки під стінами не зібрався мітинг. 

Ми писали, що в Одесі в районі Аркадії сталася масова бійка між цивільними людьми та чоловіками у військовій формі. Ймовірно є постраждалі. 

Пізніше в ТЦК Одеси спростували інформацію про участь їхніх представників у масовій бійці вчора в Аркадії. Там назвали повідомлення фейковим, мета якого — зрив комплектування ЗСУ.

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мобілізація
війна в Україні
війна
ТЦК та СП
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