Затримали цивільного: в Одесі сталась чергова сутичка з правоохоронцями

Затримали прямо на мобільному блокпості — в Одесі стався черговий скандал із військовими
Четверо поліцейських заламують руки чоловікові, збивають прямо на асфальт і намагаються одягнути наручники. Одесити зняли момент чергового затримання на мобільному блокпості.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
Деталі інциденту
Інцидент стався у Приморському районі Одеси на одній із жвавих магістралей міста, що зв'язує спальні райони та центр — вулиці Середньофонтанській. На відео видно, як поліцейські затримують чоловіка прямо на мобільному блокпості. Спостерігають за тим, що відбувається, люди у військовій формі — швидше за все, представники ТЦК. Подробиць інциденту поки немає, так що невідомо, хто був цей чоловік і чому відбувалося затримання.
Скандали з ТЦК в Одесі
Нагадаємо, що вчора в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля районного РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, допоки під стінами не зібрався мітинг.
Ми писали, що в Одесі в районі Аркадії сталася масова бійка між цивільними людьми та чоловіками у військовій формі. Ймовірно є постраждалі.
Пізніше в ТЦК Одеси спростували інформацію про участь їхніх представників у масовій бійці вчора в Аркадії. Там назвали повідомлення фейковим, мета якого — зрив комплектування ЗСУ.
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