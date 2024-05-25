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Бійка в Аркадії — ТЦК спростували інформацію, що там були військові

25 травня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Бійка в Аркадії — ТЦК спростували інформацію, що там були військові
Масова бійка в Одесі. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В ТЦК Одеси спростували інформацію про участь їхніх представників у масовій бійці вчора в Аркадії. Там назвали повідомлення фейковим, мета якого — зрив комплектування ЗСУ.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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"Останнім часом активно розповсюджуються фейки та маніпуляції щодо процесів мобілізації. Мета — паніка та зрив комплектування Збройних Сил. А як наслідок — зниження української здатності захистити себе", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК також заперечили, присутність військовослужбовців у сутичці між цивільними та додали, що після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня спостерігається значне посилення інформаційної роботи противника.

"Командування Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства і наголошує на важливості єдності та відповідальності у цей надскладний для нашої країни час", — зазначили там.

Масова бійка в Аркадії: що відомо

Водночас поліція Одещини повідомила, що ввечері в курортному районі між компаніями незнайомців виникла словесна перепалка, яка переросла у колотнечу. Правоохоронці, які несли службу з охорони громадського порядку, оперативно втрутилися та припинили протиправні дії. Троє учасників конфлікту, віком 16-ти та 17-ти років, які були ініціаторами та брали активну участь у бійці, отримали протоколи за дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф або громадські роботи. Крім того, один із юнаків також отримав адміністративний протокол за появу в громадському місці у п'яному вигляді. 

Інші бійки в Аркадії та порушення комендантської години

Ще одну бійку між двома чоловіками поліцейські припинили на Аркадійській алеї. Знайомі разом відпочивали, а по дорозі додому посварилися та почали битися. 

Пізніше правоохоронці перевірили дотримання комендантської години й в прибережній зоні активного відпочинку виявили 18 порушників.

З усіма учасниками подій поліцейські провели профілактичні бесіди щодо недопущення подібних порушень у майбутньому. 

Нагадаємо, учора в Одесі нічні клуби відкрили літній сезон. Зокрема в "Ітаці" не обійшлося без інцидентів: молодь танцювала під російську музику, а деякі дівчата взагалі були в не зовсім "адекватному" стані.

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