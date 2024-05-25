Порушення мовного закону та передозування — в Одесі відкрились нічні клуби

Молодь в нічному клубі. Фото: скриншот

Учора в Одесі нічні клуби відкрили літній сезон. Зокрема в "Ітаці" не обійшлося без інцидентів: молодь танцювала під російську музику, а деякі дівчата взагалі були в не зовсім "адекватному" стані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє одеський активіст Дем'ян Ганул.

Читайте також:

"Власник закладу неодноразово допускав порушення закону у своїх клубах. Можливо, він забув про інцидент з Моргенштерном, коли останній зробив провокаційні висловлювання в його закладі, але це варто нагадати", — написав активіст.

Відкриття клубів в Одесі

На опублікованому відео чути, що вечірка супроводжувалася гучною музикою, а молодь підспівує під російськомовну пісню. На іншому уривку зафіксовано уже, як двоє охоронців закладу виносять дівчину на руках з клубу, ймовірно у неї сталося наркотичне передозування.

" Ймовірно, це їхня остання вечірка в Одесі, якщо такі порушення продовжаться. Відповідальність за безпеку та дотримання законодавства на подібних заходах має бути пріоритетом, і на це мають звернути увагу відповідні органи", — пише Дем’ян Ганул.

Відкриття пляжного сезону в Одесі

Нагадаємо, міська влада готується до відкриття курортного сезону в Одесі та вже зараз проводяться обстеження узбережжя. На пляжах працюють водолази, які очищують морське дно від небезпечних предметів.

Також ми писали, що місто Вилкове, відоме як українська Венеція, готується прийняти гостей та продемонструвати красу українського Подунав'я. Відкриття туристичного сезону тут станеться вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, до Одеси вже починають навідуватись гості, а перші туристичні автобуси вийшли на свої маршрути.